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場邊人語／火球押陣 天使坐鎭

彭廣揚

来自美國職棒大聯盟（MLB)）國聯西區小組的洛杉磯天使隊，8月3日在南加州天使球場（Angel  Stadium)，以5比4擊敗代表國聯東區小組的紐約大都會隊；天使隊在第一局下就先馳得點，在第九局上更以再見火球三振終結比賽。

負責終結比賽的天使隊右投手喬伊斯（Benjamin Alan  Joyce），在田納西州諾克斯維爾出生，田納西大學校友，現年23歲。

他於2023年5月29日才加入大聯盟。他於3日的夜戰銜命登板，使用15球數（13次好球）．投球1.1局面對打者4次，再見三振的最後速球的時速達到104.7英哩(約168公里)。

喬伊斯在應邀參加今年春季集訓時，他的速球表現就被看好。

3日這一顆火速之球，成為大聯盟在這個例行賽季僅見的最快速球，也為喬伊斯贏得大聯盟生涯的首次救援成功。

喬伊斯在田納西大學時期，就曾經創下105.5英哩速球紀錄，打破美國大學棒球史頁之中球速最快紀錄。

棒球投手的最快速投球紀錄保持人，是現年36歲的古巴裔左投手查普曼（Albertín Aroldis Chapman de la Cruz)。

查普曼曾經為紐約洋基隊跨刀，不過他是在為辛辛那提紅人隊效力期間，也就是2010年9月24日於客場對抗聖地牙哥教士隊時，投岀時速105.8英哩的空前速球。

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