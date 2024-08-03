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場邊人語／轉戰多隊 前鋒告退

彭廣揚

在印第安納州印地亞波里斯出生，曾經是巴特勒大學（Butler  University)男子籃球代表隊主將，並且先後效力於美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA)14個球季的前鋒海瓦德（Gordon Daniel Hayward  ），8月1日宣布從此求協高掛。

海瓦德在宣布退休之前，於2024年2月8日被交易到奧克拉荷馬城雷霆隊擔任小前鋒，整個球季只登場26次，有3次為先發上陣。

現年34歲的海瓦德，2010年6月24日在紐約參加大聯盟年度選秀活動，由猶他爵士隊在第1輪第9順位選中，同年10月27日正式代表爵士隊比賽。

這位身高6呎7吋的前鋒，在爵士隊共效力7個球季，累積登場516次其中408場是先發。

海瓦德曾經是猶他州籃球迷的最愛，然而他於2017年7月14日和波士頓塞爾蒂克隊簽訂為期4年，總價達到1億2780萬元的合約，最終造成鹽湖城和波士頓的球迷都深感失望。

海瓦德在代表塞爾蒂克隊期間，曾經12次成為病號缺席賽場，其中自從2017年10月18日到2018年4月11日共缺席81場比賽。

海瓦德的職籃生涯雖然差強人意，但是這些年來累積收入達到2億7020萬4146美元。

如此言退，也算圓滿。

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