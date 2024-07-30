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場邊人語／藍烏振翅 騎兵遇叱

彭廣揚

屬於美國職棒大聯盟（MLB)美國聯會東區小組的加拿大多倫多藍鳥隊，7月28日午後在加拿大安大略省羅傑斯球場（Rogers  Centre)，以7：3力克德州遊騎兵隊，連續3天3場比賽讓對方認輸無地自容。

藍鳥隊歷年以來和遊騎兵隊對壘，戰績是230勝222敗。

藍鳥隊目前的戰績49勝56敗，雖然在小組之內排名墊底，可是在7月26日到28日，分別以6：5、7：3、7：3捍衛主場成功，成為例行賽季系列對抗比賽第2次成功橫掃對方。

藍鳥隊在本季賽事之中，已經完成的系列對抗比賽戰績是13勝16負6和；首次於系列對抗比賽完全擊敗對方，是於5月27日到29日，挑戰芝加哥白襪隊。

遊騎兵隊目前戰績是51勝55敗，在美國聯會西區小組的戰况，和德州休士頓太空人隊差距逐漸拉大，因此面對衛冕大聯盟年度總冠軍的計畫變成困難重重。

擔任藍鳥隊第三棒攻擊，現年25歲的一壘手小葛雷諾（Vladimir  Guerrero Ramos  Jr.)，在第一局下擊出高飛犧牲打掩護隊友先馳得點之後，第三局下揮出帶打點的右中外野方向的全壘打。

他在例行賽季，已經連續10場比賽都有安打紀錄。

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