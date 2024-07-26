場邊人語／美國猶他 冬奧選她

在2024年法國巴黎夏季奧運 會開幕的前兩天，國際奧林匹克委員會（IOC）於7月23日正式表決通過法國阿爾卑斯山區和美國猶他州 鹽湖城（Salt Lake City），分別成為2030年和2034年冬季奧運主辦城市。

國際奧林匹克委員會是於2023年11月29日，確認法國阿爾卑斯山和美國分別為主辦2030年和2034年冬季奧運的唯一候選城市。

這個決定意味著美國將第五次主辦冬季奧運會。

最近這些年來，全球各地都受到不同程度的氣候變遷 影響，加上舉辦夏季奧運和冬季奧運的開銷只增不解，因此許多城市和國家不得不打退堂鼓。

第19屆冬季奧運會，是於2002年2月8日到24日，在美國猶他州鹽湖城舉行，共有來自78個國家2399名運動員參加。

法國已經辦過3屆冬季奧運，分別是1924年在沙木尼地區（Chamonix-Mont-Blanc)舉行的首屆冬季奧運會；1968年在法國東南部阿爾卑斯山腳下的格瑞諾布（Grenoble）舉行的第10屆冬季奧運會和1992年在法國東南部阿爾貝維爾（Albertville）舉行的第16屆冬季奧運會。

美國猶他州鹽湖城冬季奧運會，預定2034年2月10日到26日舉行。