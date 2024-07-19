我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

微軟大當機 美航、聯合、達美 要求所有航班進行全球地面停留

巴奧／中國泳隊抵法10天被藥檢200次「換美國隊早投訴了」

場邊人語／天使之城 掌控新程

彭廣揚

主場設在南加州洛杉磯，隸屬於美國職業女子英式足球大聯盟（The  National Women's Soccer League）的洛杉磯天使隊(Angel City  FC)，7月17日宣布和一對高知名度的管理專家夫婦達成協議，接受他們投資2億5000萬美元，並且因此成為掌控球隊的新領導者。

洛杉磯天使隊目前已經擁有不少身價不凡的投資者；所謂新的領導者，就是指現年73歲，最近剛剛回鍋的迪士尼公司行政總裁艾格（Robert Iger），以及他的60歲妻子貝伊（Willow Bay）。

艾格多年以來曾經累積有豐富的管理傳播媒體和娛樂產業的經驗，而貝伊是新聞從業人員出身，目前出任私立南加州大學安娜伯格傳播暨新聞學院(USC  Annenberg School for Commnication and Journalism)院長。

美國職業女子英式足球大聯盟於2012年11月21日成立，目前有14支球隊參加聯賽。

職業女子英式足球項目，自從1990年代以來，一直都在吸引者投資者。艾格此次投資洛杉磯天使隊，一方面宣示對於職業女子英式足球相關產業的信心，同時也讓一群百萬富豪的投資者，見識到億萬投資的領頭羊本色。

巴黎奧運熱話題

投資 足球 洛杉磯

上一則

NBA／第二度被LA交易到爵士 衛少買斷合約加盟金塊

下一則

NBA／酸布朗尼表現爛？布朗被爆「在夏聯時期打更差」

延伸閱讀

洛杉磯華人出席全代會 看好川普勝選

洛杉磯華人出席全代會 看好川普勝選
足球／姆巴佩披上皇馬戰袍 稱夢想成真

足球／姆巴佩披上皇馬戰袍 稱夢想成真
台人到洛杉磯好市多 驚訝試吃「沒人在排隊」

台人到洛杉磯好市多 驚訝試吃「沒人在排隊」
法足球巨星姆巴佩加盟皇馬 披9號球衣稱夢想成真

法足球巨星姆巴佩加盟皇馬 披9號球衣稱夢想成真

熱門新聞

德國田徑女將施密特。(取材自施密特Instagram/@alicasmd)

田徑／全球最性感女運動員死會了 與交往8年男友當眾接吻

2024-07-12 07:15
阿根廷衛冕美洲盃冠軍。（路透）

美洲盃／阿根廷1：0衛冕冠軍 梅西傷退一度爆哭

2024-07-15 02:45
已故球星科比‧布萊恩(左)與其父喬‧布萊恩。(美聯社資料照)

已故NBA球星布萊恩的父親中風過世 享壽69歲

2024-07-16 14:20
張雨霏。(新華社)

接受興奮劑檢查「千錘百鍊」中國泳將：讓實力打破質疑

2024-07-16 15:53
謝淑薇(左)與搭檔傑林斯基在溫布頓網球公開賽混雙決賽奪冠。(美聯社)

謝淑薇溫網混雙奪冠 生涯第9座大滿貫雙打金盃入袋

2024-07-14 16:40
「夏季奧運國際各單項總會聯合會」今天表示，美國執法當局對於中國游泳選手禁藥案採取的調查行動，可能會影響美國未來主辦體育賽事的機會。路透

國際組織：美查中國選手禁藥案 將影響主辦賽事機會

2024-07-13 15:49

超人氣

更多 >
留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡

留下遺書跳樓 北美最大訂票網站Fandango創辦人 身亡
洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊

洛城高檔社區 華人新手媽媽光天化日遭性侵襲擊
Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選

Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選
曾被嫌沒「星」味… 周星馳出品短劇「金豬玉葉」收官 總播放量破3億

曾被嫌沒「星」味… 周星馳出品短劇「金豬玉葉」收官 總播放量破3億
1家9口因業者過失沒趕上郵輪 還遭船公司加收9000元

1家9口因業者過失沒趕上郵輪 還遭船公司加收9000元