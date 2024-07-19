場邊人語／天使之城 掌控新程

主場設在南加州洛杉磯 ，隸屬於美國職業女子英式足球 大聯盟（The National Women's Soccer League）的洛杉磯天使隊(Angel City FC)，7月17日宣布和一對高知名度的管理專家夫婦達成協議，接受他們投資 2億5000萬美元，並且因此成為掌控球隊的新領導者。

洛杉磯天使隊目前已經擁有不少身價不凡的投資者；所謂新的領導者，就是指現年73歲，最近剛剛回鍋的迪士尼公司行政總裁艾格（Robert Iger），以及他的60歲妻子貝伊（Willow Bay）。

艾格多年以來曾經累積有豐富的管理傳播媒體和娛樂產業的經驗，而貝伊是新聞從業人員出身，目前出任私立南加州大學安娜伯格傳播暨新聞學院(USC Annenberg School for Commnication and Journalism)院長。

美國職業女子英式足球大聯盟於2012年11月21日成立，目前有14支球隊參加聯賽。

職業女子英式足球項目，自從1990年代以來，一直都在吸引者投資者。艾格此次投資洛杉磯天使隊，一方面宣示對於職業女子英式足球相關產業的信心，同時也讓一群百萬富豪的投資者，見識到億萬投資的領頭羊本色。