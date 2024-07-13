場邊人語／道奇征東 費城勿縱

同樣屬於美國職棒大聯盟（MLB) 國家聯會的洛杉磯道奇 隊和費城 費城人隊，7月10日晚間在費城國民銀行球場（Citizens Bank Park)交鋒，費城人隊先馳得點，終場以4：3勝岀，贏得例行賽季第60場勝利。

7月9日晚間，也是在賓夕法尼亞州，雙方已經對壘1次，主隊全場擊出12支安打3支全壘打，以10：1力擒客隊。

洛杉磯道奇隊的25歲先發右投手米勒（Robert Anthony Miller)，2023年5月23日才在大聯盟亮相，本季第7次先發出場，9日晚間以87球數只有登板4局，送出2次三振3次四壞球保送，遭到擊出10支安打，責任丟失9分，苦吞例行賽季第2次敗投。

費城費城人隊34歲的先發右投手惠勒（Zachary Harrison Wheeler)，2013年6月18日在大聯盟亮相，本季第19次先發出場，當晚只以76球數就登板5局，送出7次三振2次四壞球保送，遭到擊出3支安打，責任丟失1分，笑納例行賽季第10次勝投。

費城人隊目前的戰績是59勝32負，獲勝率64.8%，在國家聯會和大聯盟所有球隊之中名列前茅。

一年一度的大聯盟全明星表演賽，預定7月16日晚間在德州達拉斯附近的阿靈頓舉行。費城人隊是最受球迷期待和歡迎的隊伍之一。

惠勒在獲得本季第10次勝投之後，也創造球隊歷史的新頁。費城人隊首次在年度的全明星比賽之前，就有3位主戰投手，戰績已經達到10次勝投。

除了惠勒之外，費城人隊另外兩名表現優異的先發投手包括現年31歲的右投手諾拉（Aaron Michael Nola）和現年28歲，來自委內瑞拉的左投手蘇亞雷斯（Ranger Jose Suárez）。