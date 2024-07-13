我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陸劇小生演技第一名打敗胡歌 倒數3名是他們

當心隱藏熱量 麵條四理由「吃下肚比白飯胖」

場邊人語／道奇征東 費城勿縱

彭廣揚

同樣屬於美國職棒大聯盟（MLB)  國家聯會的洛杉磯道奇隊和費城費城人隊，7月10日晚間在費城國民銀行球場（Citizens Bank  Park)交鋒，費城人隊先馳得點，終場以4：3勝岀，贏得例行賽季第60場勝利。

7月9日晚間，也是在賓夕法尼亞州，雙方已經對壘1次，主隊全場擊出12支安打3支全壘打，以10：1力擒客隊。

洛杉磯道奇隊的25歲先發右投手米勒（Robert  Anthony  Miller)，2023年5月23日才在大聯盟亮相，本季第7次先發出場，9日晚間以87球數只有登板4局，送出2次三振3次四壞球保送，遭到擊出10支安打，責任丟失9分，苦吞例行賽季第2次敗投。

費城費城人隊34歲的先發右投手惠勒（Zachary  Harrison  Wheeler)，2013年6月18日在大聯盟亮相，本季第19次先發出場，當晚只以76球數就登板5局，送出7次三振2次四壞球保送，遭到擊出3支安打，責任丟失1分，笑納例行賽季第10次勝投。

費城人隊目前的戰績是59勝32負，獲勝率64.8%，在國家聯會和大聯盟所有球隊之中名列前茅。

一年一度的大聯盟全明星表演賽，預定7月16日晚間在德州達拉斯附近的阿靈頓舉行。費城人隊是最受球迷期待和歡迎的隊伍之一。

惠勒在獲得本季第10次勝投之後，也創造球隊歷史的新頁。費城人隊首次在年度的全明星比賽之前，就有3位主戰投手，戰績已經達到10次勝投。

除了惠勒之外，費城人隊另外兩名表現優異的先發投手包括現年31歲的右投手諾拉（Aaron  Michael Nola）和現年28歲，來自委內瑞拉的左投手蘇亞雷斯（Ranger Jose Suárez）。

費城 道奇 洛杉磯

上一則

奧運男籃熱身賽約柯奇技壓溫班亞瑪 美國戰力榜登頂

下一則

第36次對戰依瑟儂 戴資穎喊需要超人：請給我力量

延伸閱讀

大谷翔平人氣帶動買氣 稱霸大聯盟球衣銷售榜

大谷翔平人氣帶動買氣 稱霸大聯盟球衣銷售榜
MLB／大谷停在28轟、道奇3連敗 費城人率先搶下60勝

MLB／大谷停在28轟、道奇3連敗 費城人率先搶下60勝
MLB／大谷連3場沒開轟 道奇吞3連敗費城人率先60勝

MLB／大谷連3場沒開轟 道奇吞3連敗費城人率先60勝
中華公所參加費城獨立日遊行 超長隊伍別具特色

中華公所參加費城獨立日遊行 超長隊伍別具特色

熱門新聞

美國跨性別田徑運動員妮姬‧希爾茲取得女子田徑1500公尺項目參加奧運資格。(美聯社)

巴黎奧運／跨性別選手1500米跑破紀錄 她拿奧運門票

2024-07-07 20:32
紐西蘭華裔女將孫璐璐。(歐新社)

溫網／媽媽來自香港…紐西蘭華裔女將 拍落瑞度卡努闖8強

2024-07-07 20:06
遞補東京奧運獎牌頒獎，蘇炳添獲得東京奧運會男子4X100米接力銅牌。（新華社）

東奧銅牌寫歷史 中國「短跑一哥」蘇炳添缺席巴黎奧運

2024-07-04 09:37
波特曼被邀請參加廣告拍攝。（取材自Ｘ平台）

奧運／英國品牌邀女運動員穿性感內衣宣傳理念 女泳將怒批：可恥

2024-07-08 07:47
德國田徑女將施密特。(取材自施密特Instagram/@alicasmd)

田徑／全球最性感女運動員死會了 與交往8年男友當眾接吻

2024-07-12 07:15
美國體操金牌拜爾絲。（路透）

巴黎奧運／拜爾絲、詹姆斯…最值得關注12選手 中國只有她上榜

2024-07-10 21:15

超人氣

更多 >
拜登堅持不退選 路透列出5點可能原因

拜登堅持不退選 路透列出5點可能原因
104歲「龍蝦夫人」分享長壽4招

104歲「龍蝦夫人」分享長壽4招
美國人每24天換洗床被單 專家說太久了

美國人每24天換洗床被單 專家說太久了
交通罰單疑雲重重 華人以為遇詐騙

交通罰單疑雲重重 華人以為遇詐騙
纏訟4年 中國行動計畫首位起訴教授陶豐 10控罪全撤銷

纏訟4年 中國行動計畫首位起訴教授陶豐 10控罪全撤銷