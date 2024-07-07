場邊人語／洋基觀賽 強棒哇噻

7月6日午後，同樣屬於美國職棒大聯盟(MLB)美國聯會東區小組的紐約洋基 隊和波士頓 紅襪隊，冒著酷暑高溫在紐約市 對壘2小時57分鐘，洋基隊全場擊出14支安打4支全壘打，終場以14：4擊潰紅襪隊，贏得本季第25次主場勝利。

7月5日晚間在紐約市布朗士區，4萬7158名球迷購票進入洋基球場觀賽，作東的洋基隊，在這個例行賽季90場賽事中，第11次全場客满。

從6月7日以來，洋基隊在主場14次迎戰對手，其中8次全場座無虛席。洋基隊場均上座4萬1246人次，在大聯盟美國聯會名列前茅，並且在30支球隊之中，只落後於國家聯會西區小組的洛杉磯道奇隊。

擔任洋基隊開路先鋒的第一棒一壘手萊斯（Benjamin Kimball Rice），上場5次打擊，分別在第一局下、第五局下和第七局下揮出右外野方向全壘打建功，得到3分和7個打點。

萊斯在麻塞諸塞州波士頓附近出生，右投左打，現年25歲，是常春藤盟校之一的達特茅斯學院（Dartmouth Collage)校友。

他於7月6日創寫紐約洋基隊作戰歷史，成為第一位新兵，在單場比賽就揮出3支全壘打。