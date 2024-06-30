場邊人語／子以父貴 並非常軌

屬於美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA)西部戰區的洛杉磯湖人 隊，近日以來人進人出，然而缺乏激動人心的健康勢頭發展。

湖人隊在大聯盟已經參加作戰76個球季，至今64次晉級季後賽，並且17次榮獲年度總冠軍榮銜。求勝，對於這支球隊而言，是無須強調的例行功課，而且得勝也是必須的目標和結果。

6月27日，洛杉磯湖人隊在78屆大聯盟年度選秀活動中，在第2輪55順位圈選了來自南加大 ，現年19歲的布朗尼詹姆斯（LeBron Raymone "Bronny" James Jr.)，成就了大聯盟有史以來首次父子同框的鏡頭。

大聯盟此時是不是需要演出「父子檔」的噱頭？洛杉磯湖人隊是不是繼續圍繞著這一對父子調度作戰？

這是非常嚴肅的關鍵問題。大聯盟從來不是討論「裙帶關係」的場所；一年一度的選秀活動，是30支球隊運用長期累積的經驗、資源、判斷、機會適時做出影響深遠的判斷。

湖人隊在這次年度選秀中的如此選擇，時間將會證明，這一對高知名度的父子，究竟有沒有機會在同框之後真正的同場競技，而且這樣的局面會是一個常態的發展？