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場邊人語／志豪選秀 名次上修

彭廣揚

剛剛自普度大學畢業，來自加拿大安大略省多倫多，現年22歲，身高7呎4吋，曾經在日前對抗田納西大學時，創寫單場獲得40分紀錄的華裔中鋒周志豪（Zach  Edey），是今年美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA)年度選秀的熱門話題之一。

普度大學男籃隊是於4月8日傍晚在亞利桑納州鳳凰城，以60比75落敗於康州州立大學（UConn)隊；遺憾未能榮獲今年度美國大學男籃季後總決賽冠軍，但是周志豪的表現卻留下難得的驚嘆號。

最近這些日子，大聯盟的球探紛紛檢視周志豪所扮演的傳統中鋒角色，是否有可能在特定的球隊存在發揮或者領導空間？

德州聖安東尼奧馬刺隊、賓州費城76人隊、奧勒岡州波特蘭拓荒者隊，都先後仔細的衡量和討論這位大塊頭的年輕中鋒加盟的利弊。

周志豪在進攻端籃下威力無窮，本來在年度選秀的排名秩序，屬於第一輪後段部分，然而隨著選秀大環境不斷的改變，以及部分球隊出現新的球員組合形式，他的候選排名已經直逼第一輪的前10名。

雖然周志豪成為年度選秀冠軍的可能性並沒有被看好，可是他的選秀行情確實越來越好。

大聯盟的年度選秀，6月26日和27日在紐約市舉行。

費城 德州 紐約市

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