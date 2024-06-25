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場邊人語／薛則復出 犀利如初

彭廣揚

屬於美國職棒大聯盟（MLB)  美國聯會西區小組的德州遊騎兵隊，以及代表美國聯會中區小組的堪薩斯城皇家隊，6月23日午後在德州達拉斯對壘，作東的遊騎兵兵隊在先發投手和救援投手兩人的成功封鎖之下，終局以4：0完封對手勝出。

遊騎兵隊的先發右投手薛則（Maxwell Martin Scherzer），養生復元之後是以精簡的57球數4次三振對手，完成這個例行賽季首次先發登場的任務，並且拿下球季的首勝。

薛則將於7月27日慶祝40歲生日，他是於2008年4月29日加入大聯盟，先後在亞利桑納響尾蛇隊、底特律老虎隊、華盛頓哥倫比亞特區國民隊、洛杉磯道奇隊、紐約大都會隊，遊騎兵隊效力過。

薛則這些年來，共參加458場比賽，其中449次是先發登場，出賽1229局戰績215勝108負，場均防禦率為3.14，累積三振對手3371次。

在德州出生，已經於2008年9月27日退役，入列棒球名人堂的右投手麥道斯（Gregory Alan  Maddux），也是擁有3371次三振對手的作戰紀錄。

目前在大聯盟的現役投手中，只有薛則的前隊友，現年41歲的休士頓太空人隊右投手韋蘭德（Justin Brooks Verlander )  的累積三振紀錄獨霸一方。

韋蘭德歷年以來三振對手3393次。

德州 太空人 大都會

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