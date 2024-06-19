場邊人語／雷霆萬鈞 終成冠軍

美國職業籃球聯盟（NBA）西部戰區冠軍的德州達拉斯獨行俠隊，6月17日晚間四度走訪麻州波士頓 ，對抗東部戰區冠軍塞爾蒂克隊。結果遭到對方以106：88狂掃，應驗了總冠軍系列賽三連敗之後很難翻身的鐵律，也不得不在客場終結追求成為冠軍的夢想。

這是波士頓塞爾爾蒂克隊成軍以來，第18次成為美國職業籃球聯盟的霸主。

獨行俠隊在這場比賽的第一節就落後10分，上半場結束時，雙方比數為67：46，已經有21分之別，終場時比分差距還是達到18分。

塞爾蒂克隊動員11名球員上場，一路處於領先形勢，最大的比分差距曾經達到26分；獨行俠隊先後有14名球員登場，卻從來沒有領先過。

這次爭奪年度總冠軍的系列比賽之中，波士頓的道明球場（TD Garden)讓達拉斯獨行者隊吃盡苦頭；作客的獨行俠隊，每一次出場作戰，累積得分都是雙位數，而不是三位數。

波士頓是一個擁有輝煌職業運動競賽成績的城市，最近四分之一個世紀以來，冠名波士頓的職業運動隊伍，包括紅襪職棒隊、棕熊職業冰上曲棍球隊、愛國者美式足球 隊，以及塞爾蒂克職業籃球隊，共有13次榮登年度總冠軍，是名副其實的冠軍之城（City of Champions）。

塞爾蒂克隊正在籌畫於6月21日舉行勝利大遊行。