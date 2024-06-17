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場邊人語／保送上壘 贏得不累

彭廣揚

屬於美國職棒大聯盟（MLB) 國家聯會東區小組的紐約大都會隊，6月15日午後在花旗球場（Citi  Field)迎戰國家聯會西區小組的聖地牙哥教士隊，第四局下依靠一支二壘安打先馳得點，終局以5：1勝出。

聖地牙哥教士隊的23歲先發右投手馬殊(Adam McKinnlee  Mazur)主投3.2局造成6次四壞球保送，可惜大都會隊在前三局的進攻，並沒有把握這些機會攻陷城池。

幸好大都會隊在稍後攻擊火力發揮，順勢拿下四連勝。

紐約大都會隊的36歲的第三棒指定打擊馬丁尼茲（Adam McKinnlee  Mazur），今年3月23日才投效大都會隊；分別在第四局下和第七局下擊出全壘打，是主隊獲勝的功臣。他在最近的14次出賽，累積15個打點。

大都會隊的35歲先發左投手昆塔納（José Guillermo  Quintana）以88球數主投6局，責任失掉1分，中止自己在10次先發作戰缺乏勝投的窘境。

昆塔納最近的一次先發登場獲勝，是於4月11日午後在喬治亞洲客場挑戰亞特蘭大勇士隊，以100求數主投5.1局，幫助客隊以16：4告捷。

大都會 聖地牙哥 勇士

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