場邊人語／接受款待 力有不逮

美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA)西區冠軍的德州 達拉斯獨行俠隊，6月14日晚間在德克薩斯州達拉斯四度對抗東區冠軍塞爾蒂克隊。終於以勢如破竹姿態以122比84狂勝。

獨行俠隊在這場比賽的第一節就領先13分，上半場結束時，領先差距擴大為61比35有26分之別，終場時比分差距竟然達到38分。

塞爾蒂克隊一路處於落後形勢，最大的比分差距曾經達到48分。

波士頓 塞爾蒂克隊不僅是在客場潰不成軍，而且表現的完全令熱情球迷無法接受，這是一支候選年度總冠軍的球隊。

塞爾蒂克隊最近一次在年度總冠軍爭奪賽時演出大比分差距，是於1985年5月27日在波士頓主場迎戰洛杉磯湖人隊，終局以148比114勝出。

達拉斯獨行俠的25歲組織後衛唐西奇（Luka Doncic）和另一位32歲的組織後衛厄文 (Kyrie Irving），兩人全場聯袂攻下50分，成為球隊致勝的原因。

唐西奇上場32分鐘33秒，26次出手投籃12次命中，三分球8投都沒有破網，個人攻下29分，是全隊在場最久、得分最多者；關鍵的上半場就有25分收穫，刷新球隊在季後賽總決賽階段，單人半場得分紀錄。此外，他還有5個籃板5次助攻3次抄截，不過也有1次失誤，而且7次站上罰球線5次都破網。