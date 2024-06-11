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場邊人語／眾志成城 光明前程

彭廣揚

美國職業籃球聯賽（NBA）西區冠軍德州達拉斯獨行俠隊，6月9日晚間在麻州波士頓二度挑戰東區冠軍塞爾蒂克隊，結果以98：105落敗。

達拉斯獨行俠隊雖然擁有主攻和助攻能力都很強的25歲組織後衛唐西奇（Luka Doncic）和另一位32歲的組織後衛厄文(Kyrie Irving），然而兩人共同收穫48分，卻還不足以成為球隊告捷的保證。

唐西奇帶傷上場42分鐘18秒，21次出手投籃12次命中，個人攻下32分，但是關鍵的第四節只有3分收穫。此外，還有11個籃板11次助攻4次抄截，不過也有多達8次失誤，而且8次站上罰球線僅有4次破網。這是唐西奇美國職籃生涯季後賽第10次「大三元」。

波士頓塞爾蒂克隊在今年度的季後賽，至今客場沒有失利過。

翻開大聯盟季後賽年度總冠軍爭奪戰的史頁，波士頓塞爾蒂克隊已經第9次在總決賽系列比賽開始時，就先聲奪人取得二連勝。球隊並且在8次行動之中，造成對手根本沒有機會挺進到第七場。

塞爾蒂克隊的29歲先發組織後衛懷特（Derrick Richard White）和現年33歲的先發組織後衛哈勒戴（Jrue  Randall Holiday），果然是大聯盟目前最搶眼的後衛搭檔，分別成就26分和18分。

季後賽 波士頓 厄文

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