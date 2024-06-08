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場邊人語／中堅突出 對手認輸

彭廣揚

名列美國職業籃球聯賽（NBA）西部戰區第五種子的德州達拉斯獨行俠隊，6月6日晚間起，在麻州波士頓挑戰東部戰區第一種子塞爾蒂克隊。塞爾蒂克隊在爭奪本屆大聯盟年度總冠軍首役，以107：89輕鬆取勝。

回想2023年6月21日，即將年滿28歲，原任華盛頓哥倫比亞特區巫師隊中鋒的波爾辛吉斯  （Kristaps Porziņģis），成為NBA一項有指標性意義的三方交易的主角。

2024年6月6日，波爾辛吉斯在缺席了10場季後賽的比賽之後，以替補的身分登場，在攻守兩端都有充分發揮，成為球隊高奏凱歌的關鍵。

當年由於洛杉磯快艇隊選擇退出交易談判，巫師隊遂與波士頓塞爾蒂克隊和曼斐斯灰熊隊多方交涉，最終綠衫軍改以前季年度最佳防守球員，時年29歲的後衞史馬特(Marcus Osmond Smart)為主要籌碼，完成交易獲得拉脫維亞籍的7呎3吋「獨角獸」波爾辛斯基，因此催生和已經擁有的核心雙星（Core  Duo）- 小前鋒泰托姆（Jayson Christopher Tatum ）與另外一名小前鋒布朗（Jaylen Marselles Brown）組成三巨頭。

波爾辛格斯是於2015年10月28日參加大聯盟，2022年2月10日由達拉斯獨行俠隊交易到華盛頓哥倫比亞特區巫師隊。

他在這場夜戰其實只有上陣20分鐘34秒，可是有13次出手投籃命中8次，命中率61.5 ％，全場攻下20分，其中在上半場得到18分。他三分球投4中2，2次罰球2次得分；還有6個籃板球3次火鍋，是全隊替補在場時間最久、全場比賽得分次高者。

波士頓 NBA 快艇

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