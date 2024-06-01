場邊人語／德州並舉 灰狼出局

達拉斯獨行俠的後衛唐西奇和厄文 ，全場各自擁有36分收穫，終於取得參加年度總冠軍系列比賽的資格。

獨行俠在上半場是以69比40領先灰狼，終場是以124比103告捷，獲得系列比賽第4勝，完成季後賽 第3輪任務，將和塞爾蒂克隊爭奪本屆年度總冠軍。

獨行俠成軍44個球季中，25次晉級季後賽，2010-11年球季榮獲總冠軍，此後有6次參加西區季後賽第1輪時就失利。

唐西奇在最近5次出賽，5次都是全場至少得到28分以上，其中連續3場比賽，每一場至少得到32分。

唐西奇此戰只上陣36分鐘35秒，有22次出手投籃命中14次，命中率63.6%，全場攻下36分。他三分球投10中6，3次罰球2次得分；還有10個籃板球5次助攻2次抄截，是全隊得分最高者。

這是唐西奇的美洲職業籃球生涯，首次獲得參加年度總冠軍爭奪系列比賽的資格。

厄文在最近4次出賽，每次都是全場至少得到16分，最近5場比賽，有3場至少得到30分。

厄文此戰上陣達到39分鐘50秒，有27次出手投籃命中14次，命中率51.9%，全場攻下36分，其中在下半場就得到17分。他三分球出手10次命中過4次，4次罰球4次得分；還有4個籃板球5次助攻。