場邊人語／抵埠三場 攻勢流暢

來自美國職棒大聯盟（MLB) 國家聯會西區小組的加州洛杉磯道奇 隊，5月29日午後在紐約市先後出賽大都會隊；紐約都會地區的職業棒球粉絲，終於見證日本籍指定打擊大谷翔平 (Shohei Ohtani)揮棒擊出本季第14支紅不讓的英姿。

大谷翔平於2023年12月11日，換穿道奇隊的球衣之前，效力於大聯盟美國聯會西區小組洛杉磯天使隊6個球季；所以自從2018年3月29日，大谷翔平從日本轉戰美國以來，美國東部的職棒粉絲始終對於這位現年29歲的球星，是抱持百聞不如一見的態度。

洛杉磯道奇隊於29日下午在花旗球場連續第3次挑戰紐約大都會隊，大谷翔平擔任第二棒指定打擊，共有5次站上打擊區；前兩次打擊分別以高飛球和滾地球結束，第五局上擊出1支一壘安打掩護隊友得分，第七局上揮棒落空三振出局，第八局上則是把握良機揮出中左外野380英呎遠的2分全壘打。

道奇隊在這場比賽，共擊出13支安打4支全壘打，以10比3凱旋而歸。

道奇隊在起程前來纽约之前，原來已經連續吃了五場敗仗；但是在紐約停留兩天出戰3次之後，卻完成三連勝。