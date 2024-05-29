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場邊人語／再見投球 溜馬夠糗

彭廣揚

美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA)季後賽第3輪東區冠軍爭奪系列比賽的第四役，5月27日晚間於明尼蘇達州舉行。波士頓塞爾蒂克隊在客場以105：102逆轉擊退印地安納溜馬隊取得四連勝，3年之內2次有機會晉級年度總冠軍大賽。

塞爾蒂克隊當晚是在1萬7274名客場球迷關注之下出賽高奏凱歌；團隊全場投籃命中44.9%，三分球命中率31.8%，有44次籃板球，其中包括32次防守籃板球，以及13次失誤，因此損失11分。

溜馬隊團隊投籃命中率達到46%，三分球命中率34.5%，還有47次籃板球和14次失誤，因此損失9分。客隊曾經最多領先8分，而主隊則領先過9分。

塞爾蒂克隊在這場比賽，仍然在第四節演出壓哨投籃命中逆轉局面。該隊的29歲先發組織後衛懷特（Derrick Richard White）

上陣42分鐘4秒，14次出手投籃命中7次，命中率50%，全場雖然只攻下16分，三分球投9中2，其中包括一記關鍵的三分球。

塞爾蒂克隊和溜馬隊，於終場前2分鐘40秒戰成102：102平手；懷特於比賽結束之前45秒，在隊友得分後衛布朗（Jaylen  Marselles Brown）的助攻之下，由前場23英呎遠處出手三分球破網。

季後賽 明尼蘇達州 波士頓

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