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場邊人語／後衛貫場 溜馬失常

彭廣揚

NBA季後賽第3輪東區冠軍爭奪系列比賽第二役，5月23日晚間於麻州舉行。波士頓塞爾蒂克隊在主場以126比110輕鬆抵擊退印地安納溜馬隊取得二連勝。

塞爾蒂克隊當晚是在1萬9156名客場球迷關注之下出賽高奏凱歌；團隊全場投籃命中53.4%，三分球命中率40.5%，有40次籃板球，其中包括27次防守籃板球，以及12次失誤，因此損失12分。

溜馬隊團隊投籃命中率達到52.4%，三分球命中率37.9%，還有37次籃板球和16次失誤，因此損失12分。客隊曾經最多領先6分，而主隊則領先過20分。

這場比賽的關鍵因素，是先發得分後衛布朗（(Jaylen Brown），全場在陣36分鐘39秒，個人斬獲40分。布朗在上一場比賽挺身救場，當晚的比賽又奮勇領場。

塞爾蒂克隊的29歲先發組織後衛懷特（Derrick White）此戰上陣36分鐘25秒，15次出手投籃命中8次，命中率53.3%，全場攻下23分，三分球投8中4。

塞爾蒂克隊的另外一名33歲的先發組織後衛哈勒戴（Jrue Holiday）此戰上陣36分鐘30秒，7次出手投籃命中6次，命中率85.7%，全場攻下15分，三分球投4中3。

麻州 季後賽 波士頓

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