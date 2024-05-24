場邊人語／對方固守 灰狼失手

在關鍵時刻，達拉斯獨行俠隊的6呎7吋大前鋒華盛頓(Paul Jamaine Washington Jr.)終場前1分鐘56秒23英呎處三分球得分反敗為勝；組織後衛唐西奇(Luka Dončić)和另一位組織後衛厄文 (Kyrie Andrew Irving)分別增添33分和30分的收穫。

名列美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA)西部戰區第五種子的德州 達拉斯獨行俠隊，於5月22日晚間開赴客場挑戰明尼蘇達州灰狼隊；獨行俠隊在上半場是以59比62落後，終場以108比105險勝，搶得系列比賽第1勝，繼續在季後賽 第3輪挺進。

唐西奇在最近5次出賽，5次都是全場至少得到18分以上，其中3場比賽，每一場至少得到29分。

他此戰上陣達到40分鐘45秒，有26次出手投籃命中12次，命中率46.2%，全場攻下33分，其中在關鍵的第四節得到15分。他三分球投10中3，7次罰球6次得分；還有6個籃板球8次助攻3次抄截，是全隊在場次久，得分最高者。

厄文在最近5次出賽，4次都是全場至少得分雙位數，最近3場比賽，每一場至少得到12分。

他此戰上陣達到40分鐘9秒，有23次出手投籃命中12次，命中率52.2%，全場攻下30分，其中在上半場就得到24分。他三分球沒有命中過，6次罰球6次得分；還有5個籃板球4次助攻1次火鍋。

厄文和唐西奇連袂出擊，是球隊終於勝出的關鍵。