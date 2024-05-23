場邊人語／波城硬底 溜馬失蹄

美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA)季後賽 第3輪東區冠軍爭奪系列比賽，5月21日晚間起舉行。波士頓 塞爾蒂克隊在麻州 主場延長比賽階段，以133：128擊退印地安納溜馬隊先拔頭籌。

塞爾蒂克隊當晚是在1萬9156名客場球迷關注之下出賽高奏凱歌；團隊全場投籃命中47.5%，三分球命中率33.3%，有43次籃板球，其中包括30次防守籃板球，以及15次失誤，因此損失21分，還有5次火鍋。

這場比賽的關鍵因素，是先發得分後衛布朗(Jaylen Marselles Brown)，於正常時段完成之前5. 7秒投進三分球追平比數；而且先發小前鋒泰托姆(Jayson Christopher Tatum)於延長賽階段結束前8.1秒兩罰俱中保持領先。

溜馬隊團隊投籃命中率達到53.5%，三分球命中率37.1%，還有44次籃板球和22次失誤，因此損失多達32分。客隊曾經最多領先5分，而主隊則領先過13分。

塞爾蒂克隊的29歲先發組織後衛懷特（Derrick Richard White）身高6呎4吋，最近2次出賽，每次都得到15分以上，並且連續5場比賽之中，每一場都至少得手三分球1次。

他此戰上陣42分鐘3秒，13次出手投籃命中5次，命中率38.5%，全場攻下15分，三分球投8中3，命中率37.5 %；還有6個籃板球9次助攻1次火鍋。

塞爾蒂克隊先發球員，每人得分都是雙位數；泰托姆是其中唯一有「兩雙」表現者。

他上陣45分鐘32秒，26次出手投籃命中12次，命中率46.2%，全場攻下36分，其中在加時階段得到10分。三分球投8中2，命中率25 %，12次罰球10次命中；還有12個籃板球4次助攻3次抄截。他在全場得分是全隊之最，也是比賽雙方最多者。