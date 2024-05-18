我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從墨西哥被拐賣到加州2個月 17歲少女機警傳簡訊給911

回顧裴洛西訪台風波 蔡英文：被孤立太久 無法說不

場邊人語／灰狼掠奪 金塊散落

彭廣揚

客隊上半場只得到40分，下半場第四節僅攻下9分；試圖衛冕年度總冠軍榮銜的丹佛金塊隊，再見對抗時居然丟盔棄甲！

屬於美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）的明尼蘇達灰狼隊，5月16日晚間在明尼蘇達亞波里斯主場，以115比70懸殊比數擊潰金塊隊，造成季後賽第二輪走向你死我活的第7戰。

灰狼隊最近一次在季後賽第二輪第7戰勝出，是於2004年5月19日晚間在主場，以83比80擊敗北加州沙加緬度國王隊

灰狼隊的22歲先發得分後衛愛德華（Anthony Edwards）最近5次出賽，都是全場至少得到18分以上。此戰則上陣33分鐘39秒，17次出手投籃命中8次，命中率47.1%，全場攻下27分，三分球投9中4，8次罰球7次得分；還有4個籃板球4次助攻1次抄截，是全隊在場最久和得分最高者。

灰狼隊當晚是在1萬9187名主場球迷關注之下出賽，灰狼團隊全場投籃命中46.5%，三分球命中率37.5%，有62次籃板球，其中包括51次防守籃板球，以及6次失誤，因此損失3分，還有4次火鍋。

金塊隊團隊投籃命中率有30.2%，三分球命中率只有19.4%，還有43次籃板球和12次失誤，因此損失19分。客隊曾經最多領先7分，而主隊則領先過50分。

金塊隊29歲的6呎11吋先發中鋒柯約奇（Nikola Jokić），已經6次當選全明星，還在努力爭取第三度成為季後賽最有價值球員，不過這場比賽並沒有表現得舉足輕重。

他在此役上陣35分鐘45秒，19次出手投9次破網，命中率41.4%，全場攻下22分，為全隊在陣時間最久，得分最高者。

他於全場三分球投4中0，罰球4次出手4次得分，還有9個籃板球2次助攻。

季後賽 加州 國王隊

上一則

MLB／大谷翔平「大谷日」炸裂 13轟重返7冠王 道奇奪第30勝

下一則

NBA／溜馬背水一戰扳平尼克 哈利伯頓：已沒什麼好失去

延伸閱讀

NBA／灰狼隊史首度贏G6 盼重現20年前搶七晉級戲碼

NBA／灰狼隊史首度贏G6 盼重現20年前搶七晉級戲碼
NBA／衛冕軍連3年被逼入搶7 金塊教頭：我們資歷不錯

NBA／衛冕軍連3年被逼入搶7 金塊教頭：我們資歷不錯
NBA／灰狼康利歸隊解放愛德華 戈貝爾直呼「別再離開」

NBA／灰狼康利歸隊解放愛德華 戈貝爾直呼「別再離開」
NBA／愛德華領軍 灰狼一度贏50分 逼金塊打第7戰

NBA／愛德華領軍 灰狼一度贏50分 逼金塊打第7戰

熱門新聞

本季狀況起伏不定的湯普森將成為自由球員。（美聯社）

NBA／湯普森將投身自由市場 前勇士主帥分析合約價值

2024-05-13 07:27
高球選手舍夫勒在參加比賽期間被控襲警而遭逮捕。(歐新社)

高球／世界排名第1舍夫勒在肯州被捕 未聽從停車命令 撞警員

2024-05-17 22:36
金塊總教練馬龍。(路透)

NBA／衛冕軍連3年被逼入搶7 金塊教頭：我們資歷不錯

2024-05-17 08:31
約克維奇2024羅馬網球賽首戰，輕鬆直落二告捷。（新華社）

網球／約克維奇場邊簽名被水瓶砸到 當場頭暈倒地

2024-05-11 22:31
大谷翔平獲洛杉磯市議會表彰。（路透）

洛杉磯表揚大谷翔平 訂每年「5．17」為大谷日

2024-05-17 19:13
大谷翔平。(路透)

MLB／大谷翔平敲雙安7數據最頂 道奇被敲再見安斷7連勝

2024-05-11 02:10

超人氣

更多 >
夏天「4生肖」生活回暖 屬鼠錢錢賺飽飽、他們生意做更大

夏天「4生肖」生活回暖 屬鼠錢錢賺飽飽、他們生意做更大
南加爾灣郵差遭槍殺 嫌犯拒捕被警犬拖下車

南加爾灣郵差遭槍殺 嫌犯拒捕被警犬拖下車
爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」

爸媽沒錢了 海外中國學生恐面臨「留學斷供」
什麼都漲 美國投資人正遇「遍地黃金」的少見好光景

什麼都漲 美國投資人正遇「遍地黃金」的少見好光景
紐約2華婦喜中樂透 戴口罩分別領走200萬、300萬

紐約2華婦喜中樂透 戴口罩分別領走200萬、300萬