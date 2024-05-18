場邊人語／灰狼掠奪 金塊散落

客隊上半場只得到40分，下半場第四節僅攻下9分；試圖衛冕年度總冠軍榮銜的丹佛金塊隊，再見對抗時居然丟盔棄甲！

屬於美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）的明尼蘇達灰狼隊，5月16日晚間在明尼蘇達亞波里斯主場，以115比70懸殊比數擊潰金塊隊，造成季後賽 第二輪走向你死我活的第7戰。

灰狼隊最近一次在季後賽第二輪第7戰勝出，是於2004年5月19日晚間在主場，以83比80擊敗北加州 沙加緬度國王隊 。

灰狼隊的22歲先發得分後衛愛德華（Anthony Edwards）最近5次出賽，都是全場至少得到18分以上。此戰則上陣33分鐘39秒，17次出手投籃命中8次，命中率47.1%，全場攻下27分，三分球投9中4，8次罰球7次得分；還有4個籃板球4次助攻1次抄截，是全隊在場最久和得分最高者。

灰狼隊當晚是在1萬9187名主場球迷關注之下出賽，灰狼團隊全場投籃命中46.5%，三分球命中率37.5%，有62次籃板球，其中包括51次防守籃板球，以及6次失誤，因此損失3分，還有4次火鍋。

金塊隊團隊投籃命中率有30.2%，三分球命中率只有19.4%，還有43次籃板球和12次失誤，因此損失19分。客隊曾經最多領先7分，而主隊則領先過50分。

金塊隊29歲的6呎11吋先發中鋒柯約奇（Nikola Jokić），已經6次當選全明星，還在努力爭取第三度成為季後賽最有價值球員，不過這場比賽並沒有表現得舉足輕重。

他在此役上陣35分鐘45秒，19次出手投9次破網，命中率41.4%，全場攻下22分，為全隊在陣時間最久，得分最高者。

他於全場三分球投4中0，罰球4次出手4次得分，還有9個籃板球2次助攻。