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場邊人語／他大三元 雷霆徒怨

彭廣揚

達拉斯獨行俠隊的組織後衛唐西奇(Luka  Dončić)，在右膝蓋和左腳踝受傷之下，全場有31分的收穫，並且展現季後賽第六次「大三元」身手。

美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA)西部戰區的德州達拉斯獨行俠隊，於5月15日晚間挑戰奧克拉荷馬州奧克拉荷馬城；獨行俠隊在上半場是以54比44領先，終場以104比92取勝雷霆隊，搶得系列比賽第五勝，繼續在季後賽第2輪挺進。

唐西奇已經在大聯盟4個季後賽參加過39場比賽；本球季場均得到27.1分，他在2020-21年季後賽場均得到35.7分。

唐西奇現年25歲，在最近5次出賽，5次都是全場至少得到18分以上，其中3場比賽，每一場至少得到22分。

他此戰上陣41分鐘24秒，22次出手投籃命中12次，命中率達到54.5%，全場攻下31分，三分球投11中5，3次罰球2次得分；還有10個籃板球11次助攻1次火鍋，是全隊在陣最久，得分最高者。

他在下半場兩節比賽上場19分鐘55秒收穫14分，是幫助球隊保持領先終於勝出的關鍵。

獨行俠隊當晚是在1萬8203名客場球迷關注之下出賽，團隊全場投籃命中率有52.6%，三分球命中率40%，有46次籃板球，其中包括37次防守籃板球，以及14次失誤，因此損失17分，還有5次火鍋。

雷霆隊團隊投籃命中率則有42.5%，三分球命中率只有25%，還有33次籃板球和7次失誤，因此損失7分。客隊曾經最多領先18分，而主隊則領先過6分。

在大聯盟的作戰歷史中，於季後賽取得2勝2敗戰績後，能夠在第5次會戰時告捷的隊伍，有190次終於在系列比賽之中勝出，只有42次例外。

季後賽 奧克拉荷馬州 德州

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