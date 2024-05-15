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場邊人語／錯過罰球 險局沒救

彭廣揚

達拉斯獨行俠隊的組織後衛唐西奇(Luka Dončić)，於終場前10秒錯失1次關鍵的罰球機會；並且壓哨三分球沒有命中。

美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA)西部戰區的德州達拉斯獨行俠隊，於13日晚間在主場迎戰奧克拉荷馬州奧克拉荷馬城雷霆；獨行俠隊在上半場是以54：43領先，終場卻以96：100落敗於雷霆隊，造成4場系列比賽各有勝負。

雷霆隊在比賽的第四節，攻下全場最高的35分；獨行俠隊在比賽的第三節，團隊收穫只有15分。

雷霆隊的25歲加拿大籍先發組織後衛亞歷山大（Shaivonte  Aician Gilgeous - Alexander ）最近5次出場，每場比賽，至少獲得31分。

他此戰上陣有41分鐘48秒，27次出手投籃命中14次，命中率51.9%，全場攻下34分，三分球1次出手沒有命中，有6次罰球6次得分；還有8個籃板球5次助攻2次抄截2次火鍋，是全隊得分最高者。

他在第四節比賽中有10分斬獲。

雷霆隊現年22歲，身高7呎1吋的先發大前鋒霍姆葛倫（Chet Thomas Holmgren ），最近5次出場，每場比賽，至少獲得9分。他此戰上陣有39分鐘39秒，9次出手投籃命中6次，命中率66.7%，全場攻下18分，三分球2次出手1次命中，有6次罰球5次得分；還有9個籃板球1次抄截和1次火鍋，是全隊得分次高者。

奧克拉荷馬州 德州 加拿大

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