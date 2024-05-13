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場邊人語／前將換衫 來者不善

彭廣揚

已經換穿休士頓太空人隊球衣的41歲右投手韋蘭德（Justin Brooks Verlander）在母親節當天造訪昔日老虎隊的主場，先發4又2/3局未讓對手有所作為。

來自美國職棒大聯盟（MLB）美聯西區小組的德州休士頓太空人隊，5月12日午後在密西根州底特律作客，9局比賽共擊出18支安打，包括1支全壘打，終場以9：3獲勝，順利拿到三場系列賽小勝，以及在這個例行賽季的第15勝。

這是9次當選全明星的韋蘭德，自從2005年7月4日參加大聯盟以來，第5次以客隊先發投手的身分和老虎隊對抗。他曾經在底特律老虎隊效力過13個球季參加過380場比賽；2023年8月1日再度加盟休士頓太空人隊。

他於2005-17年球季在大聯盟老虎隊效力，總共出賽380次累積2511局；投出183勝114敗戰績，場均防禦率3.49，遭到對方擊出過2225支安打240次全壘打。

他的19年美國職棒生涯，效力過美國聯會底特律老虎隊和修太空人隊，以及國家聯會紐約大都會隊，合計出賽514場（每場都是先發），戰績259勝142敗，場均防禦率3.24。

12日的賽事，韋蘭德拿下本季第2次勝投。

太空人 休士頓 大都會

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