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場邊人語／鋒衞合擊 對手無計

彭廣揚

達拉斯獨行俠隊的大前鋒華盛頓(Paul Jamaine Washington Jr.)和組織後衛唐西奇(Luka  Dončić)，同場都有29分的收穫，也都展現「兩雙」身手。

美國職業籃球聯賽（NBA）西部戰區的德州達拉斯獨行俠隊，於5月9日晚間走訪奧克拉荷馬州奧克拉荷馬城；獨行俠隊在上半場是以68：62領先，終場以119：110取勝雷霆隊，搶得系列比賽首勝，繼續在季後賽第二輪挺進。

獨行俠隊在最近5個球季有4次晉級季後賽。該隊創組44個球季以來，今年是第25次有緣季後賽。

唐西奇在這場比賽兩雙的表現直追德國籍前輩諾維斯基（Dirk Werner  Nowitzki）；他最近5次出賽，5次都是全場至少得到19分以上，其中4場比賽，每一場至少得到28分。

他此戰上陣41分鐘11秒，21次出手投籃命中11次，命中率達到52.4%，全場攻下29分，三分球投8中5，2次罰球2次得分；還有10個籃板球7次助攻，是全隊得分最高者。

他在下半場兩節比賽上場19分鐘16秒收穫11分，是幫助球隊勝出的關鍵。

獨行俠隊當晚是在1萬8203名客場球迷關注之下出賽，團隊全場投籃命中率46.7%，三分球命中率48.6%，有44次籃板球，其中包括32次防守籃板球，以及10次失誤，因此損失11分，還有6次火鍋。

雷霆隊團隊投籃命中率則有47.2%，三分球命中率有33.3%，還有41次籃板球和10次失誤，因此損失18分。客隊曾經最多領先14分，而主隊則領先過3分。

華盛頓最近3次出賽，每次全場都至少得到10分以上。他此戰上陣39分鐘43秒，18次出手投籃命中11次，命中率達到61.1%，全場攻下29分，三分球投11中7，2次罰球2次得分；還有11個籃板球4次助攻2次抄截1次火鍋，也是全隊得分最高者。

他在上半場兩節比賽上場20分鐘4秒收穫19分，是幫助球隊維持競爭力的關鍵。

季後賽 奧克拉荷馬州 德州

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