場邊人語／尼克合力 溜馬失利

來自美國職業籃球聯賽（NBA ）東部戰區的紐約尼克隊，於5月8日晚間於紐約市 麥迪臣廣場花園球場（Madison Square Garden)和印地安納溜馬隊再度交手；尼克隊在上半場以63：73落後，終局仍然以130：121逆轉得勝，繼續向季後賽 第二輪通關的目標挺進。

尼克隊的27歲左撇先發組織後衛布朗森（Jalen Marquis Brunson)在這場比賽帶傷應戰，整個第二節缺席。他最近5次出賽，5次都是全場至少得到29分以上，可惜由於受傷未能完成連續5場比賽，每一場都至少獲得40分的佳績。

他此戰上陣32分鐘28秒，18次出手投籃命中11次，命中率達到61.1%，全場攻下29分，三分球投6中3，6次罰球4次得分；還有4個籃板球3次助攻，是全隊得分最高者。

布朗森在下半場兩節比賽上場24分鐘，收穫24分，是幫助球隊力戰勝出的關鍵。

尼克隊當晚是在1萬9812名主場球迷關注之下出賽。尼克團隊全場投籃命中57%，三分球命中率46.7%，有44次籃板球，其中包括32次防守籃板球，以及11次失誤，因此損失14分，還有3次火鍋。

溜馬隊團隊投籃命中率有51.6%，三分球命中率有44.1%，還有34次籃板球和9次失誤，因此損失14分。客隊曾經最多領先12分，而主隊也領先過12分。

尼克隊的身高6呎7吋小前鋒阿努諾比(Ogugua "OG" Anunoby Jr.)，在布朗索缺席時扮演攻守中堅角色，也是球隊勝出的關鍵。

擅長防守的阿努諾比，上陣27分鐘54抄，共有4個籃板球得到28分和1個火鍋。他在第二節比賽登場8分鐘39秒，得到關鍵的10分。

尼克隊的29歲先發得分後衛哈特（Joshua Aaron Hart)，此戰上陣長達48分鐘，12次出手投籃命中8次，命中率66.7%，全場攻下19分，三分球3次出手1次命中，有2次罰球2次得分；還有15個籃板球7次助攻1次抄截1次火鍋，是全隊唯一打滿全場者。