場邊人語／遠射連續 懷特譜曲

彭廣揚

美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA)東部戰區的波士頓 塞爾蒂克隊，於5月7日晚間於麻州道明球場（TD Garden)，和克里夫蘭騎士隊交手；塞爾蒂克隊在上半場第一節就斬獲40分，終場以120比95懸殊差距旗開得勝，搶得系列比賽開門紅，並且繼續在季後賽 第2輪挺進。

塞爾蒂克隊剛剛於5月1日，以118比84擊潰邁阿密熱火隊，創寫在季後賽季比賽對抗熱火隊，勝場分差達到34分。

1982年5月9日，塞爾蒂克隊曾經以121比81淨贏過費城 76人隊40分。

塞爾蒂克隊當晚是在1萬9156名客場球迷關注之下出賽高奏凱歌；團隊全場投籃命中48.9%，三分球命中率39.1%，有55次籃板球，其中包括42次防守籃板球，以及9次失誤，因此損失8分，還有7次火鍋。

騎士隊團隊投籃命中率有41.1%，三分球命中率只有26.2%，還有38次籃板球和5次失誤，因此損失2分。客隊曾經最多領先2分，而主隊則領先過26分。

波士頓塞爾蒂克隊的29歲先發組織後衛懷特（Derrick Richard White）身高6呎4吋，最近3次出賽，每次都得到25分以上，並且連續3場比賽之中，每一場都至少得手三分球5次。

他此戰上陣32分鐘43秒，16次出手投籃命中9次，命中率56.3%，全場攻下25分，三分球投12中7，命中率58.3 %；還有1個籃板球5次助攻，是全隊得分次高者。

懷特自從2023年5月17日以來，已經連續13次出賽，每次都至少有兩次三分球收穫。