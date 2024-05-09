場邊人語／費城連捷 金山瓦解

來自美國職棒大聯盟（MLB ）國家聯會東區小組的費城 費城人隊，5月6日作東，九局比賽共擊出10支安打，包括2支全壘打，終場以6比1擊敗舊金山 巨人隊，順利拿到4場系列賽全勝，以及在大聯盟率先獲得這個例行賽季的第25勝。

費城人隊自從4月30日以來，已經連續6次出賽告捷，最近20場比賽有17次得勝。

費城人隊在這場比賽第四局下就先馳得點；歡喜結局迎接這個球季第36次出賽第25次凱旋而歸；屬於大聯盟國家聯會西區小組的巨人隊，則是迎來5月3日以來連續第4場敗訊。費城人隊因此在美國聯會和國家聯會30支球隊名列前茅。

雖然大聯盟的例行賽程有142場賽事，如何有效地長期應對各種挑戰，就成為各隊管理方面最大的挑戰。好的開始就是成功的一半，還是有相當道理。

費城人隊成軍已經有142個球季，今年度是第3次在開季後36場之內，團隊表現就達到25次勝利。

費城人隊在1993年球季，曾經有過開季之後35戰25勝10敗的成績，整個球季的戰績為97勝65負，在爭奪年度總冠軍時，落敗於多倫多藍鳥隊。

費城人隊還在1976年球季，曾經有過開季之後34戰25勝9敗的成績，整個球季的戰績為101勝61負，在爭奪國家聯會冠軍時，落敗於辛辛那提紅人隊。