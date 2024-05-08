場邊人語／尼克趁隙 溜馬可惜

賽事勝負的關鍵，在於終場之前40.1秒，主隊的先發得分後衛廸文森佐(Donte DiVincenzo)空檔出手三分球命中，逆轉突破平局建功。

來自美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA )東部戰區的紐約尼克隊，於5月6日晚間於紐約市 麥迪臣廣場花園球場（Madison Square Garden)和印地安納溜馬隊交手；尼克隊在上半場以49：55落後，終局仍然以121：117逆轉得勝，繼續向季後賽 第2輪先搶得四勝的目標挺進。

自從1977年2月9日以來，尼克隊和溜馬隊已經交手過196場，尼克隊獲勝101次；其中至今最值得尼克隊球迷玩味的是，1999年6月5日在主場迎戰溜馬隊時，大前鋒強森（Larry Demetric Johnson）在終場前5秒，從26英呎處投中1次三分球和1次罰球，以92比91險勝對方，拿到季後賽關鍵系列賽第3戰勝局。

尼克隊的27歲左撇先發組織後衛布朗森（Jalen Marquis Brunson)果然是目前季後賽的熱門看點。他最近5次出賽，5次都是全場得到39分以上，並且連續4場比賽之中，每一場都至少獲得40分。

他此戰上陣43分鐘33秒，26次出手投籃命中14次，命中率53.8%，全場攻下43分，三分球投4中1，14次罰球14次得分；還有6個籃板球6次助攻，是全隊得分最高者。

布朗森在下半場第四節，上場10分鐘22秒，收穫21分，是幫助球隊力戰勝出的關鍵。