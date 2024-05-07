場邊人語／騎士終戰 魔術失算

上半場只有得到43分，下半場第三節和第四節分別攻下33分和30分。代表美國職業籃球聯賽（NBA ）的克里夫蘭騎士隊，5月5日午後在俄亥俄州 克里夫蘭主場，以106：94擊敗奧蘭多魔術隊，自從2018年4月29日以來，又一次在季後賽 第一輪「搶七」成功。

這是克里夫蘭騎士隊首次在季後賽的系列淘汰奧蘭多魔術隊出局。騎士隊在2022-23例行賽季4次和奧蘭多隊交鋒，拿到全勝紀錄；今年的例行賽季雙峰交手，可說是各有勝負不分高下。

騎士隊是本屆大聯盟季後賽東部戰區爭勝的熱門隊伍。該球隊成軍已經有54季，其中晉級季後賽24次，2015-16年榮獲年度總冠軍1次。上個球季雖然有緣季後賽，可惜在第一輪就被淘汰出局。

騎士隊的27歲先發得分後衛米契爾(Donovan Mitchell Jr.)，身高6呎3吋，路易斯威爾大學校友，最近5次出賽，連續3次都是全場得到28分以上。

此戰則上陣達到40分鐘，23次出手投籃命中9次，命中率39.1%，全場攻下28分，其中包括在第四節得手關鍵的14分；三分球投7中1，10次罰球9次得分；還有6個籃板球2次助攻2次抄截，是全隊在場最久和得分最高者。

魔術隊當天是在1萬9432名客場球迷關注之下出賽，團隊全場投籃命中只是33.7%，三分球命中率32.3%，有49次籃板球，其中包括31次防守籃板球，以及17次失誤，因此損失17分，還有4次火鍋。

騎士隊團隊投籃命中率則有44.2%，三分球命中率有33.3%，還有48次籃板球和16次失誤，因此損失10分。客隊曾經最多領先16分，而主隊則領先過18分。