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場邊人語／慘遭狼噬 金塊流失

彭廣揚

上半場只得到40分，下半場第三節和第四節分別攻下33分；屬於美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA)的明尼蘇達灰狼隊，5月4日在科羅拉多州丹佛客場，以106比99擊敗金塊隊，拿到季後賽第二輪開門紅。

金塊隊是本屆大聯盟年度總冠軍的衛冕隊伍，該隊在2022-23年季後賽4輪系列比賽之中，從來沒有讓對手先聲奪人過。

灰狼隊的22歲先發得分後衛愛德華（Anthony Edwards）最近5次出賽，連續3次都是全場得到36分以上。此戰則上陣長達42分鐘14秒，29次出手投籃命中17次，命中率58.6%，全場攻下43分，三分球投7中3，6次罰球6次得分；還有7個籃板球3次助攻1次抄截2次火鍋，是全隊在場最久和得分最高者。

灰狼隊當晚是在1萬9915名客場球迷關注之下出賽，灰狼團隊全場投籃命中52.4%，三分球命中率40.7%，有42次籃板球，其中包括35次防守籃板球，以及17次失誤，因此損失26分，還有6次火鍋。

金塊隊團隊投籃命中率有46.7%，三分球命中率有41.9%，還有34次籃板球和12次失誤，因此損失18分。客隊曾經最多領先14分，而主隊則領先過7分。

金塊隊29歲的6呎11吋先發中鋒柯約奇（Nikola Jokić），已經6次當選全明星，正在努力爭取第三度成為季後賽最有價值球員。

他在此役上陣40分鐘56秒，25次出手投11次破網，命中率44%，全場攻下32分，為全隊在陣時間最久，得分最高者。

他於全場三分球投9中2罰球8次出手8次得分，還有8個籃板球9次助攻和3次抄截。

季後賽 科羅拉多州 NBA

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