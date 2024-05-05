場邊人語／尼克三分 晉級有份

賽事勝負的關鍵，在於終場之前24.4秒，客隊在無人防守的情況下出手三分球立功。

美國職業籃球聯賽（NBA ）的紐約尼克隊，於5月2日晚間於賓夕法尼亞州費城 富國球場（Wells Fargo Center)和費城76人隊交手；尼克隊在上半場以51：54落後，終局卻以118：115逆轉得勝，以系列比賽6戰4勝的表現，繼續向季後賽 第二輪先搶得四勝的目標挺進。

尼克隊在季後賽第二輪的對手是印地安納溜馬隊。

尼克隊當晚是在2萬1093名客場球迷關注之下出賽。尼克團隊全場投籃命中46.2%，三分球命中率45.2%，有48次籃板球，其中包括28次防守籃板球，以及9次失誤，因此損失22分，還有8次火鍋。

76人隊團隊投籃命中率有43.7%，三分球命中率有42.5%，還有46次籃板球和12次失誤，因此損失17分。客隊曾經最多領先22分，而主隊則領先過10分。

尼克隊的27歲左撇先發組織後衛布朗森（Jalen Marquis Brunson）最近5次出賽，5次都是全場得到24分以上，並且連續三場比賽之中，每一場都至少獲得40分。

他此戰則上陣43分鐘36秒，27次出手投籃命中13次，命中率48.1%，全場攻下41分，三分球投8中3，16次罰球12次得分；還有3個籃板球12次助攻，是全隊得分最高者。

尼克隊的29歲先發得分後衛哈特（Joshua Aaron Hart），此戰上陣長達46分鐘29秒，11次出手投籃命中5次，命中率45.5%，全場攻下16分，三分球5次出手3次命中，有3次罰球3次得分；還有14個籃板球7次助攻，是全隊上場時間次多者。