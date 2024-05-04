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場邊人語／戰將掛彩 熱火任踩

彭廣揚

邁阿密熱火隊，為了解決人手不足的問題，整個球季準備了38套先發陣容的劇本；5月1日晚間在麻州波士頓客場，熱火隊還是黔驢技窮，全場不僅沒有領先過對方，而且和對方得分的差距最多達到37分，終場以84比118稱臣，在季後賽第一輪止步。

熱火隊在這場關鍵的比賽中，團隊三分球出手投籃29次只有3次破網，命中率僅有10.3％，籃板球雖然搶到29個，其中進攻籃板球只有兩次。

現年26歲，擔任熱火隊先發中鋒的阿德巴約（Bam Adebayo）此戰上陣36分鐘，第四節12分鐘完全在場下旁觀；他26次出手投籃命中10次，命中率38.5％，全場攻下23分，三分球投3中1，2次罰球2次得分；還有5個籃板球6次助攻2次抄截，是全隊上場次久者和得分最高者。

身高6呎7吋，能鋒能衛，曾經6次當選全明星的巴特勒（Jimmy Butler III）當晚並沒有出場。

巴特勒現年34歲，自從2012年1月1日加入NBA，已經代表過4支球隊參加過814場例行比賽，並且累積有過119場季後賽經驗。

熱火隊在落敗於波士頓塞爾蒂克隊之後，首先需要考量的，就是由巴特勒領銜的時期已經明顯地進入尾聲，球隊今後如何圍繞著阿德巴約建構進攻和防守端部署？

季後賽 波士頓 麻州

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