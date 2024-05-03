場邊人語／雷霆萬鈞 爭冠大軍

屬於美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）西部戰區的奧克拉荷馬雷霆隊，在主場連續兩次告捷之後，於4月29日晚間移師到紐奧良和鵜鶘隊交手；在上半場僅僅以44比43領先，終局以97比89得勝，以直落四的戰果闖關成功，繼續向季後賽 第2輪爭勝的目標挺進。

雷霆隊在第二輪比賽的對象，可能是洛杉磯 快艇隊或者是達拉斯獨行俠隊；最終確認為獨行俠隊。

在過去的15個球季，雷霆隊已經12次晉級季後賽。該球隊的例行比賽戰績是57勝25負，是大聯盟的史頁之中，最年輕的團隊在例行賽季至少得勝55次，並且成為東部或者西部戰區季後賽第一種子。

這是雷霆隊成軍以來，參加季後賽第二度在系列比賽以四連勝告捷。雷霆隊是於2012年4月28日到5月5日，在季後賽第一輪對抗達拉斯小牛隊時拿到四連勝順利晉級。雷霆隊隨後擊敗洛杉磯湖人 隊和聖安東尼奧馬刺隊贏得西部戰區冠軍，可惜在爭奪大聯盟年度總冠軍時，向邁阿密熱火隊稱臣；熱火隊當年的主將就是目前效力於洛杉磯湖人隊的詹姆斯（LeBron James）。

大聯盟是於2003年球季開始，修訂季後賽第一輪的賽制為7戰4勝，這項賽制實施至今，除了在第一個球季沒有球隊出現過以四連勝的成績輕鬆過關之外，每年都有「直落四」的局面出現；到如今已經有34支球隊嘗過甜頭。

這些球隊之中有5支球隊，由於有了第一輪全勝的好兆頭，隨後在當年榮獲年度總冠軍。他們是邁阿密熱火隊(2012-13)、金州勇士隊(2014-15、2016-17)、克里夫蘭騎士隊(2015-16)和密爾瓦基公鹿隊(2020-21)。

今年季後賽的第一輪，4支來自西部戰區的球隊，展現出兩次「直落四」的精采畫面；分別是由明尼蘇達灰狼隊淘汰，鳳凰城太陽隊，以及雷霆隊橫掃鵜鶘隊。