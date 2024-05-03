場邊人語／雷霆萬鈞 爭冠大軍
屬於美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）西部戰區的奧克拉荷馬雷霆隊，在主場連續兩次告捷之後，於4月29日晚間移師到紐奧良和鵜鶘隊交手；在上半場僅僅以44比43領先，終局以97比89得勝，以直落四的戰果闖關成功，繼續向季後賽第2輪爭勝的目標挺進。
雷霆隊在第二輪比賽的對象，可能是洛杉磯快艇隊或者是達拉斯獨行俠隊；最終確認為獨行俠隊。
在過去的15個球季，雷霆隊已經12次晉級季後賽。該球隊的例行比賽戰績是57勝25負，是大聯盟的史頁之中，最年輕的團隊在例行賽季至少得勝55次，並且成為東部或者西部戰區季後賽第一種子。
這是雷霆隊成軍以來，參加季後賽第二度在系列比賽以四連勝告捷。雷霆隊是於2012年4月28日到5月5日，在季後賽第一輪對抗達拉斯小牛隊時拿到四連勝順利晉級。雷霆隊隨後擊敗洛杉磯湖人隊和聖安東尼奧馬刺隊贏得西部戰區冠軍，可惜在爭奪大聯盟年度總冠軍時，向邁阿密熱火隊稱臣；熱火隊當年的主將就是目前效力於洛杉磯湖人隊的詹姆斯（LeBron James）。
大聯盟是於2003年球季開始，修訂季後賽第一輪的賽制為7戰4勝，這項賽制實施至今，除了在第一個球季沒有球隊出現過以四連勝的成績輕鬆過關之外，每年都有「直落四」的局面出現；到如今已經有34支球隊嘗過甜頭。
這些球隊之中有5支球隊，由於有了第一輪全勝的好兆頭，隨後在當年榮獲年度總冠軍。他們是邁阿密熱火隊(2012-13)、金州勇士隊(2014-15、2016-17)、克里夫蘭騎士隊(2015-16)和密爾瓦基公鹿隊(2020-21)。
今年季後賽的第一輪，4支來自西部戰區的球隊，展現出兩次「直落四」的精采畫面；分別是由明尼蘇達灰狼隊淘汰，鳳凰城太陽隊，以及雷霆隊橫掃鵜鶘隊。
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