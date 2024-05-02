場邊人語／灰狼群嚎 彷若吹號

屬於美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA ）明尼蘇達灰狼隊，在主場連續兩次鳴號告捷之後，於4月28日晚間到鳳凰城和太陽隊交手；在上半場以61比56落後的形勢之下，終局前19秒借助一次近距離的暴扣，以122比116得勝，以四連勝戰果過關，繼續向季後賽 第2輪爭勝的目標挺進。

灰狼隊於是締寫球隊的紀錄，首次在季後賽連續4次擊敗對手。

明尼蘇達灰狼隊成軍已經有35年，曾經12次晉級季後賽，然而始終和年度總冠軍無緣。這是灰狼隊連續第三年晉級季後賽，自從2021-22球季以來，球隊已經連續兩年於季後賽第一輪就止步。灰狼隊在例行賽季戰績56勝26敗，是組建球隊以來歷年戰績名列第二時。

灰狼隊和太陽隊歷年來對抗的戰績，是45勝83敗，其中在客場的成績為20勝47負。

灰狼隊當晚是在1萬7071名客場球迷關注之下出賽，灰狼團隊全場投籃命中46.1%，三分球命中率41.7%，有44次籃板球，其中包括27次防守籃板球，以及12次失誤，因此損失25分，還有6次火鍋。

太陽隊團隊投籃命中率有51.4%，三分球命中率有38.5%，還有33次籃板球和12次失誤，因此損失14分。客隊曾經最多領先4分，而主隊則領先過14分。

灰狼隊的22歲先發得分後衛愛德華（Anthony Edwards）最近5次出賽，5次都是全場得到13分以上。此戰則上陣長達40分鐘57秒，23次出手投籃命中13次，命中率56.5%，全場攻下40分，三分球投13中7，10次罰球7次得分；還有9個籃板球6次助攻1次抄截2次火鍋，是全隊在場最久和得分最高者。

灰狼隊於季後賽首度和太陽隊交鋒時，就以120比95勝出；太陽隊在例行賽季82次出賽只有6次遭到壓制得分在百分之內。