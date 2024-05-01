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場邊人語／尼克踢館 費城闖關

彭廣揚

美國職業籃球聯盟（NBA）的紐約尼克隊，於4月28日午後於賓夕法尼亞州費城富國球場（Wells Fargo  Center)和費城76人隊交手；尼克隊在上半場以47：49落後，終局前5秒借助2次罰球和一次防守籃板球，以97：92逆轉得勝，繼續向季後賽第一回合先搶得四勝的目標挺進。

尼克隊當天是在2萬1048名客場球迷關注之下出賽；數量可觀的紐約球迷南下觀戰。尼克團隊全場投籃命中43%，三分球命中率25.9%，有52次籃板球，其中包括37次防守籃板球，以及12次失誤，因此損失7分，還有11次火鍋。

76人隊團隊投籃命中率有35.4%，三分球命中率有27.3%，還有42次籃板球和9次失誤，因此損失7分。客隊曾經最多領先16分，而主隊則領先過12分。雙方10次戰成平手。

尼克隊的27歲左撇先發組織後衛布朗森（Jalen Marquis Brunson)最近5次出賽，5次都是全場得到22分以上。此戰則上陣43分鐘32秒，34次出手投籃命中18次，命中率52.9%，全場攻下47分，三分球投8中2，11次罰球9次得分；還有4個籃板球10次助攻，是全隊得分最高者。

布朗森已經在4個球季參加過40場季後賽；而在單場比賽攻下47分，是自從2018年10月17日以來創寫的生涯紀錄。

關鍵的第四節，客隊主戰中鋒五次犯規，替補的中鋒掛彩沒有下場，身高6呎7吋的小前鋒阿努諾比(Ogugua "OG" Anunoby  Jr.)只好扮演中間策應角色，結果成為球隊勝出的關鍵。

擅長防守的阿努諾比，上陣達到46分鐘49抄，共有14個籃板球得到16分和三個火鍋。他在第四節比賽登場12分鐘，雖然只有得到4分，卻有3個關鍵的籃板球。

費城 季後賽 NBA

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