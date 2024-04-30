場邊人語／紅襪遍地 小熊不敵

來自美國職棒大聯盟（MLB ) 美國聯會東區小組的波士頓 紅襪隊，4月27日午後在波士頓芬威球場（Fenway Park)主場作東，九局比賽共擊出21支安打，終場以17：0擊潰到訪的芝加哥 小熊隊。

這場勝利是現年48歲，來自波多黎各的波士頓紅襪隊總教練柯拉（Jose Alexander Cora）執掌兵符以來第455場的勝利。

紅襪隊在這場比賽有5局都各自至少得到1分，其中第五局下和笫八局下都分別攻下6分；創寫團隊在這個球季的單場安打次數和累積得分最高紀錄。

這場比賽是波士頓紅襪隊第11次重創對手17分以上；紅襪隊最近一次創寫類似紀錄是在2003年6月27日晚間於波士頓主場對抗佛羅里達馬林魚隊時，以25：8獲勝。

自從1950年4月30日以來，這是波士頓紅襪隊第三度以絕對完封優勢勝過對手。大聯盟在這個球季雖然不乏完封的場面，以如此大的分差完全封鎖對方得勝，還是頭一回。

紅襪隊23歲222天的游擊手拉菲拉（Ceddanne Chipper Nicasio Marte Rafaela )當場表現搶眼。

擔任第九棒打擊，不僅於第七局下揮出中外野方向411呎遠的兩分全壘打，還在第二局下擊出1支一壘安打；第五局下和第八局下各自打出1支二壘安打，攻下3分和7個打點。他還有一次犧牲打和盜壘。

拉菲拉右投右打，於2023年8月28日才加入大聯盟。效力於大聯盟期間，至今參賽56次，累積得到22個打點；單場就取得7個打點，是個人生涯紀錄。