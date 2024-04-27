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場邊人語／雷霆發威 鵜鶘生畏

彭廣揚

美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA）所屬的奧克拉荷馬城雷霆隊，4月24日晚間於主場迎戰紐奧良鵜鶘隊，上半場就以63比50領先，終場是以124比92得勝，拿下大聯盟季後賽西部戰區第一輪的二連勝。

雷霆隊在最近的15個球季，有12次晉級季後賽。

雷霆隊當天團隊投籃命中率達到59%，三分球命中率48.3%，37次籃板球和9次失誤。鵜鶘隊團隊投籃命中率45.2%，三分球命中率26.9%，有35次籃板球和多達18次失誤（因此丟失22分）。雷霆隊曾經一度領先34分，全場內線得到48分，快攻收獲14分。

雷霆隊團隊投籃命中率保持水準以上；在剛剛結束的82場例行賽季之中，有42次團隊命中比率超過50%。

雷霆隊的25歲加拿大籍先發組織後衛亞歷山大（Shaivonte Gilgeous - Alexander），最近5次出場，每場比賽，至少獲得15分。

他此戰上陣有35分鐘，19次出手投籃命中13次，命中率68.4%，全場攻下33分，三分球5次出手3次命中，有4次罰球4次得分；還有3個籃板球5次助攻2次抄截，是全隊得分最高者。

雷霆隊的21歲，身高7呎1吋的先發大前鋒霍姆葛倫（Chet Thomas Holmgren ），最近5次出場，每場比賽，至少獲得9分。他此戰上陣有28分鐘44秒，13次出手投籃命中9次，命中率69.2%，全場攻下26分，三分球6次出手3次命中，有6次罰球5次得分；還有7個籃板球1次助攻，是全隊得分次高者。

季後賽 加拿大 NBA

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