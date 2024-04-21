場邊人語／作客費城 洛磯無成

來自美國職棒大聯盟（MLB ) 國家聯會西區小組的科羅拉多丹佛洛磯隊，4月15日到17日作客賓夕法尼亞州費城 ，結果苦吞三連敗。

洛磯隊因此和邁阿密馬林魚隊的獲勝率都僅有21.1 %，共同在聯會墊底。

4月17日晚間在費城國民銀行球場（Citizens Bank Park)，洛磯隊雖然在八局上反攻得到5分，終場仍然是以6比7輸給費城人隊。

費城人隊在例行賽季開始之後，前18場的戰績是10勝8負，是自從2019年球季以來表現最佳者。

擔任攻堅的是費城人隊31歲指定打擊史瓦伯（Kyle Joseph Schwarber），右投左打的他在這場比賽兩次揮出全壘打。

史瓦伯首先於第一局下，揮岀右中外野方向432英呎遠的陽春全壘打，將比賽追成1比1平手。他接著在第六局下，再次擊岀右外野方向411英呎遠的2分全壘打，幫助費城人隊將比分拉開。

4月13日晚間在費城迎戰匹茲堡海盜隊時，史瓦伯也是於第一局下，揮岀中外野方向424英呎遠的陽春全壘打，將比分追成1比1平手。這是自從史瓦伯由波士頓 紅襪隊加盟費城人隊以來，在例行賽季累積的第20次首棒開路就擊出全壘打。

史瓦伯是於2015年6月16日起參加大聯盟，至今已經出賽過998次，累積擊出過780支安打和251支全壘打。