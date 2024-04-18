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房價和利率那麼高 只剩兩種人買得起房

「一代女皇」74歲潘迎紫公布近照 網友驚：哪裡買的不老仙丹

場邊人語／甲子球場 懐舊曲唱

彭廣揚

經過一個甲子，原來的場地已經改建，然而前輩開創的故事繼續傳揚。

屬於美國職棒大聯盟（MLB) 國家聯會東區小組的紐約大都會隊是於60年前，也就是1964年4月17日，在紐約市法拉盛地段謝亞球場（Shea  Stadium）舉行成軍之後第一場比賽，由時年20歲，喬治亞大學校友的右投手費雪（John Howard "Fat Jack"  Fisher）先發登板。

大都會隊誕生之時，恰逢紐約市主辦「1964年世界博覽會」（The 1964–1965  New York World's Fair）；這個博覽會有兩段展覽期間，包括從1964年4月22日到10月18日，以及由1965年4月21日到10月17日。

從此，紐約市擁有兩支大聯盟級別的職業棒球隊，也孕育兩種截然不同球迷組合的隊伍。

大都會隊是於1964年4月17日，由在密蘇里州聖路易出生的三壘手杭特（Ronald Kenneth  Hunt），擔任第三棒打擊

對抗匹茲堡海盜隊時，擊出主場第一支安打，他並且在4月23日對抗芝加哥小熊隊時擔任二壘手，揮出隊史上的首次主場（陽春）全壘打。

大都會隊歷年以來的全壘打王，包括已經退役的右外野手史陶百瑞（Darryl Eugene Strawberry）、三壘手萊特（David  Allen Wright）和捕手皮亞薩（Michael Joseph Piazza），以及現年29歲，現役的一壘手阿隆索（Peter Morgan  Alonso）。

大都會 紐約市 法拉盛

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