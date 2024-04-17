場邊人語／結束例賽 再爭風采

美國職業籃球聯賽（NBA）例行賽季正式結束，4月16日起率先推出西部戰區兩場附加賽，17日進行由東部戰區4支球隊參賽的附加賽。

參加西部戰區附加賽的球隊是紐奧良鵜鶘隊、洛杉磯 湖人隊、沙加緬度國王隊和金州勇士隊。

參加東部戰區附加賽的球隊包括費城 76人隊、邁阿密熱火隊、芝加哥公牛隊和亞特蘭大老鷹隊。

附加比賽顧名思義，提供給東部戰區和西部戰區各自4支球隊最後四個晉級季後賽 的機會。

今年無緣季後賽的東部戰區球隊有布魯克林籃網隊、加拿大多倫多暴龍隊、夏洛特黃蜂隊、華盛頓哥倫比亞特區巫師隊、底特律活塞隊。

西部戰區球隊無緣季後賽者包括休士頓火箭隊、猶他爵士隊、曼菲斯灰熊隊、波特蘭拓荒者隊、聖安東尼奧馬刺隊。

目前西部戰區季後賽第一回合的賽程是奧克拉荷馬城雷霆隊出戰洛杉磯湖人隊、紐奧良鵜鶘隊、沙加緬度國王隊或者金州勇士隊。此外，丹佛金塊隊可能出戰洛杉磯湖人隊或者紐奧良鵜鶘隊。還有明尼蘇達灰狼隊出賽鳳凰城太陽隊，以及洛杉磯快艇隊對抗達拉斯獨行俠隊。

東部戰區季後賽第一回合的賽程是波士頓塞爾提克隊可能出戰費城76人隊、亞特蘭大老鷹隊、芝加哥公牛隊或者邁阿密熱火隊；紐約尼克隊則有可能出賽費城76人隊或者邁阿密熱火隊；密爾瓦基公鹿隊對抗印地安納溜馬隊，克里夫蘭騎士隊面對奧蘭多魔術隊。