美國職棒大聯盟（MLB) 自從3月28日開季以來，到4月2日為止，紐約大都會 隊已經在主場苦吞四連敗，這是自從2005年球季展開寫下五連敗之後，再次出現如此尷尬局面。

4月2日和3日，大都會隊本來預定在主場連續迎戰底特律老虎隊，然而兩場賽程都因為豪雨強風改期。

大都會隊今年由現年44歲的委内瑞拉籍、原來擔任洋基隊板凳教練的門多薩（Carlos Enrique Mendoza）掛帥，他是球隊第25任總教練，也是大聯盟歷年以來第二位來自委內瑞拉的總教練。

大聯盟的第一位在委內瑞拉出生的總教練，是曾經領導芝加哥白襪隊征戰8個球季的桂林（Oswaldo José Guillén Barrios）。

大都會隊是於1月7日才和現年32歲美屬薩摩亞裔左投手米納亞（Sean Anthony Manaea）簽訂為期年2800萬美元合約。

米納亞於2016年4月29日在大聯盟亮相。他於4月1日首次換上大都會隊球衣在紐約市先發上陣，可惜使用88球數主投六局無關勝負。

他於2023年球季在大聯盟國家聯會舊金山 巨人隊效力。總共出賽37次累積117.2局；其中先發10場，投出7勝6敗戰績和1次救援成功，場均防禦率4.44，遭到對方擊出104支安打14次全壘打。

他的9年美國職棒生涯，效力過美國聯會北加州 奧克蘭運動家隊、國家聯會南加州聖地牙哥教士隊、北加州舊金山巨人隊，合計出賽196場（166場先發），戰績65勝56敗1次救援成功、場均防禦率4.10。

米納亞是目前大都會隊登場表現，距離勝利最近的先發投手。