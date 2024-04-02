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場邊人語／志豪中間 表現關鍵

彭廣揚

普度大學男籃隊再接再厲，於3月31日午後在密西根州底特律，雖然在上半場一度落後11分，全場三分球總共15次出手只有3次破網，終場還是以72比66擊敗名列第二種子的田納西大學隊；順利晉級成為季後總決賽四強之一。

來自印地安納州的普度大學男子籃球隊，於3月17日成為今年度美國大學校際運動總會（NCAA）季後賽中西區第一種子球隊，目前已經在季後賽連闖4關，距離全隊勇奪年度總冠軍的目標愈來愈近。

田納西大學校隊，從來沒有進入過總決賽四強之列，但是有兩次躋身八強。普度大學男籃校隊最近44年以來，從來沒有機會名列四強。

普度大學在這場單淘汰比賽最受矚目的球員，就是來自加拿大安大略省，現年21歲，身高7呎4吋的應屆畢業生華裔中鋒周志豪（Zach Edey）。

周志豪在這場比賽攻守兩端所向無敵；他在上半場快結束時扮演團隊反敗為勝的推手，並且在下半場終結前15秒兩次關鍵罰球得分，定格計分牌上的領先比分。

他共22次站上罰球線，其中14次得分；上半場就拿到「兩雙」──19分和10個籃板球；全場有40分進帳和16個籃板球（5次進攻籃板球），普度大學隊於是以36比34領先上半場。他並且還是全場雙方得分最高者。

這是周志豪在這個球季第28次演出「兩雙」  ，也是他個人在大學時期第67次有如此精彩的表現。

季後賽 密西根州 華裔

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