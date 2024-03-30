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場邊人語／處處棒球 開心追求

彭廣揚

美國職棒大聯盟（MLB) 2024年2430場次例行賽程於3月28日起展開，一直進行到9月29日結束；本（94）屆全明星表演賽，定於7月16日在德州阿靈頓舉行。大聯盟的年度總冠軍，最遲將在11月2日產生。

紐約大都會隊和密爾瓦基釀酒人隊的比賽，以及亞特蘭島勇士隊和費城費城人隊的比賽，當天受到天候影響順延。

2023年球季總冠軍是德州遊騎兵隊，亞軍是亞利桑納州響尾蛇隊。

代表大聯盟美國聯會東區小組的巴爾的摩金鶯隊，以及來自國家聯會西區小組的洛杉磯道奇隊，是大聯盟所屬的30支球隊之中，目前最被看好奪標的隊伍。

雖然如此，來自大聯盟國家聯會的亞特蘭大勇士隊，以及代表美國聯會的休士頓太空人隊，始終是既叫好又叫座的球隊。

而來自國家聯會東區小組的費城費城人隊，是一支在例行賽季善戰，在季後賽季更擅長的勁旅。

由於大聯盟的每一支球隊必須出賽162場，團隊球員長期的健康程度，其實遠遠超過球員在個別防守和打擊方面的貢獻可能。

日本籍的「二刀流」大谷翔平，是2023年球季美國聯會「最有價值球員」，這個球季他代表國家聯會出賽，是否還能成為最有價值球員？

費城 勇士 德州

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