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場邊人語／勇士踢館 熱火失關

彭廣揚

屬於美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA)西部戰區的金州勇士隊組織後衛柯瑞（Wardell Stephen Curry II  ），3月26日晚間在佛羅里達州邁阿密客場對抗人手不足的熱火隊，他全場得到17分（下半場就收穫10分），在陣31分鐘1秒，10次三分球出手3次破網，命中率只有30%，仍然協助勇士隊以113比92取勝主隊。

勇士隊於3月27日走訪佛羅里達州奧蘭多魔術隊；這是勇士隊第17次在佛羅里達州連續兩夜參加兩場比賽，分別對抗熱火隊和魔術隊。勇士隊曾經5次在這樣背靠背式的佛州賽程連續擊敗對手。

熱火隊自從2023年12月28日以來，已經有1次岀賽取勝勇士隊，歷年來和勇士隊交手71次，戰績為34勝37敗。

這是柯瑞自從2009年10月28日在大聯盟亮相以來，差點又一次扮演「關鍵時刻」射手；也就是在比賽終結之前5秒鐘之內投出致勝球。

勇士隊在今年度的例行賽季，已經演出41次「關鍵時刻」致勝。來自喬治亞州亞特蘭大的老鷹隊，是全聯盟表現最搶眼的「關鍵時刻」團隊，共有42次如此作為。

勇士隊於2005-06年球季，曾經創寫過單一球季50次「關鍵時刻」獲勝的紀錄。

勇士 佛羅里達州 柯瑞

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