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場邊人語／普度過關 志在奪冠

彭廣揚

普度大學男籃隊再接再厲，於24日晚間在印地安納亞波里斯，以106比67狂勝猶他州立大學隊；普度大學一度領先對手41分。

這場勝仗，改寫了普度大學歷年以來單一球季勝場最多的紀錄，以及學校男子籃球校隊在單一球季的季後賽得分最高紀錄。

來自印地安納州的普度大學男子籃球隊，是今年度美國大學校際運動總會（NCAA）季後賽中西區第一種子球隊。

普度大學整個例行賽季和季後賽兩輪賽事風頭最健的球員，就是來自加拿大安大略省，現年21歲，應屆畢業的7呎4吋華裔中鋒周志豪（Zach  Edey）。

周志豪在這場比賽的全場演出「兩雙」，有23分進帳和14個籃板球，促成普度大學隊以49比33領先上半場；他是全場雙方得分最高者。

周志豪在季後賽已經2次出賽，上陣54分鐘合計得到54分35個籃板球和6次火鍋。

周志豪並且成為自從1968年，美國大學夏季運動總會舉辦的季後比賽以來，第二位球員在參加兩個回合的較量之後，能夠至少獲得50分35個籃板球，以及投籃命中率達到65%。

當年洛杉磯加州大學隊的中鋒阿辛道（Ferdinand Lewis Alcindor  Jr.）是這項紀錄的開創者。阿辛道身高7呎2吋，就是廣大球迷所熟悉的洛杉磯湖人隊傳奇中鋒賈霸（Kareem  Abdul-Jabbar）。

季後賽 洛杉磯 加州大學

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