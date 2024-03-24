場邊人語／中鋒志豪 奮起吹號

普度大學男籃隊發憤圖強，於3月22日晚間在印第安納亞波里斯以78比50輕取路易斯安那州立關布林（Grambling)隊。

來自美國印地安納州的普度大學男子籃球隊，是於3月17日成為今年度美國大學校際運動總會NCAA)季後賽 中西區第一種子球隊，再度嘗試晉級四強，甚至勇奪年度總冠軍。

普度大學整個例行賽季風頭最健的球員，就是來自加拿大安大略省，現年21歲，大四應屆畢業的7呎4吋華裔 中鋒周志豪（Zach Edey）。

周志豪在這場比賽的上半場，就得到16分和12個籃板球，全場有30分進帳和21個籃板球，促成普度大學隊以36比27領先上半場，也是雙方得分最高者。

全美各地的球評，目前大多數都認為在季後賽陸續展開的各場比賽，和普度大學對抗的球隊和球迷，對於周志豪的憎恨程度仍然會高居不下，因為他的確是團隊持續、有效地進攻中心。

周志豪在大學4年参加比賽132次其中先發102場，累積得到2339分，名列學校代表隊歷年以來名列射手榜冠軍。

他自從去年起，獲得5個「年度最佳球員」獎項之後，就被看好是美加地區男子職業籃球大聯盟（NBA)年度選秀的熱門候選人，可惜由於普度大學隊在2023-23季後賽程出人意料地提早遭到淘汰，深深影響到周志豪離校轉進職業籃球天地的氛圍，他於是礙於形勢，不得已於2023年5月31日宣布退出選秀。

今年度大聯盟的選秀活動，預定於6月26日和27日舉行。周志豪在專業的球探眼中，縱使肯定他在大學校際比賽之中，確實擁有絕對的身高優勢，但是由於他的防守和進攻缺乏創意發揮，因此擔心面對如今聯盟中比比皆是的手腳靈活大前鋒或者大塊頭後衛，相對地少有對抗空間。他在今年的選秀活動中，還是有可能和聖安東尼奧馬刺 隊結緣。

周志豪在2023球季表現搶眼，先發34埸平均投籃命中率為60.7%，場均得到22.3分1.5次助攻12.9個籃板球2.1次火鍋0.2次抄截，還有73.4%的罰球命中率，是普度大學男子籃球隊躋身列強的推手。

他在這個球季表現也搶眼，參賽33場平均投籃命中率為61.9%，場均得到24.4分2.1次助攻11.7個籃板球0.12次抄截2.2次火鍋，還有71.6%的罰球命中率。