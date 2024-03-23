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場邊人語／大谷新聞 如何提問

彭廣揚

這是一個始終困惑採訪美國職棒大聯盟（MLB)路線記者的疑問：究竟一名職業棒球球員，是否必須依賴一位同聲傳譯和球隊、球友、球迷溝通？

這個星期，大聯盟所屬的洛杉磯道奇隊和聖地牙哥教士隊，興高采烈地乘坐專機前往南韓首爾，首次在這個也熱愛棒球的國家舉行兩場例行賽。

日本籍「二刀流」大谷翔平（Shohei  Ohtani）是於2023年12月9日，選擇離開洛杉磯天使隊，而和洛杉磯道奇隊簽訂為期10年總價7億美元的厚約。

大谷翔平的團隊，至少從半年前開始，就把握住每一個機會製造懸念，衍生各樣的話題，使得這位右投左打的職業棒球運動員，成為太平洋兩岸最熱門的新聞人物。

除了大谷翔平在比賽現場的技術統計數據之外，大家也覺得好奇，究竟和他形影不離的39歲傳譯水原一平（Ippei  Mizuhara），是不是這位球星在工作和生活方面的「良師益友」？

因此如今水原一平在東亞旅途之中，遭到道奇隊毅然開除，不禁引發出五大質疑：

1.大聯盟國際球員正式要求球隊配置同聲傳譯的做法還能持續下去？或者必須明文從嚴管理？

2.大聯盟對於剛加盟的新人，以及來自全球各地的國際球員，是否及時、充分提供財務管理說明？

3.大聯盟針對水原一平涉嫌非法參與運動賭博，最終是祭出家法，還是依循刑法？

4.道奇隊一直聚焦在團結力量爭奪年度總冠軍；如今球隊最不希望眼見的事情發生，應該何處停損？

5.水原一平個人行為失檢，終究會影響北美球迷今後對於日本外援的印象嗎？

道奇 大谷翔平 洛杉磯

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