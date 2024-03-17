場邊人語／火箭騰空 巫師破功

正在積極爭取參加季後賽 資格的德州 休士頓火箭隊，3月14日晚間在豐田 球場（Toyota Center)，以135比119擊敗到訪的華盛頓哥倫比亞特區巫師隊，拿到自從3月8日以來四連勝。

巫師隊在例行賽季的戰績是11勝55敗。

火箭隊現年22歲、身高6呎4吋的先發得分後衛格林（Jalen Romande Green），此戰上陣36分鐘48秒，23次出手投籃命中15次，命中率65.2%，全場攻下37分，2次罰球2次得分；還有8個籃板球2次助攻，是全隊得分最高者。

火箭隊現年30歲、身高6呎的先發組織後衛范弗利特（Fredderick Edmund VanVleet），此戰上陣37分鐘13秒，14次出手投籃命中9次，命中率64.3%，全場攻下27分，7次罰球6次得分；還有3個籃板球9次助攻2次抄截，是全隊得分次高者。

火箭隊的5名先發球員，當晚各個上場得分都是雙位數，可是身高6呎11吋的土耳其籍中鋒森根（Alperen Sengun）卻因膝蓋受傷缺席。

巫師隊當晩團隊投籃命中率為49.5%，三分球命中率31.6%，有32次籃板球和14次失誤。火箭隊團隊投籃命中率有58.6%，三分球命中率42.9%，有47次籃板球和19次失誤。巫師隊全場僅僅有過領先2分，火箭隊曾經最多領先24分。